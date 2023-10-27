«Ростех» и «Роскосмос» обновят систему видеосвязи МКС с Землей

«Ростех» и «Роскосмос» обновят систему видеосвязи экипажей космических кораблей и Международной космической станции (МКС) с Землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу «Ростеха».

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В сообщении уточнили, что холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки нового наземного комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС и космическими кораблями. Первую систему уже установили в Красноярском крае на предприятии «Решетнев» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Среди преимуществ нового комплекса — работа в режиме приема и передачи одновременно. Кроме того, он сохраняет стабильность при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии помех.

В составе «Ориона-Ц» два контейнера с оборудованием и рабочими местами операторов, он обеспечивает прием и передачу цифрового ТВ-сигнала на расстояние до 2 тыс. километров.

«<…> система стала компактнее предшественников, а также удобнее в эксплуатации», — уточнили в пресс-службе.