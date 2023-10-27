Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана в России

«В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки», — считают специалисты.

Их прогноз связан с показателями, связанными с деятельностью вулкана. Так, амплитуда вулканического дрожания превысила отметку, которая за последние 30 лет наблюдалась всего дважды — во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Ученые допускают, что из-за извержения Ключевского вулкана на Камчатке мощность пеплопада в близлежащих населенных пунктах может достигнуть нескольких миллиметров. Они предостерегли туристов и местных жителей от посещения вулкана.