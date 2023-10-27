Xiaomi 14 Pro получил версию с титановым корпусом

Xiaomi вновь удивляет своих поклонников, представив на рынке особую версию флагманского Xiaomi 14 Pro.

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Этот вариант получил название Titanium Special Edition и отличается он от стандартной версии использованием титанового сплава в конструкции корпуса.

Титановый сплав, используемый в средней рамке устройства, является аэрокосмического класса и составляет 99% от всего материала.

Кроме того, смартфон получил уникальное стекло Xiaomi Dragon Crystal как спереди, так и сзади, в то время как стандартная версия Xiaomi 14 Pro использует это стекло только для дисплея.

Смартфон представлен в цветовом варианте «титановый серый» с оранжевым акцентом на нижнем слое островка камеры. При этом он доступен только в конфигурации 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища.