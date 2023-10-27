Apple выпустит 12-дюймовый MacBook по цене ниже iPhone 14

Apple готовится выпустить в 2024 году новый бюджетный MacBook, стремясь ответить на снижение поставок Mac.

© Ferra.ru

Ожидается, что эта модель будет доступна с размерами дисплея 12” и 13”, а его цена составит $700 долларов или даже дешевле.

Данный шаг является ответом на увеличение цен на модели MacBook Air и MacBook Pro, вызванное инфляцией и переходом на собственные чипы Apple.

12-дюймовый MacBook, впервые представленный в 2015 году, был снят с производства в 2019-м из-за неудовлетворительной производительности и неспособности поддерживать последние обновления программного обеспечения.