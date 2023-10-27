Птичий грипп впервые достиг Антарктики

Птичий грипп достиг Антарктики, вызвав обеспокоенность по поводу изолированных популяций пингвинов и тюленей, которые никогда раньше не подвергались воздействию очень опасного вируса H5N1. Об этом пишет The Guardian.

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Последствия появления вируса еще неизвестны, но ученые выражают обеспокоенность по поводу возможного «катастрофического провала размножения» уязвимых популяций диких животных региона.

Вирус был обнаружен в популяциях падальщиков — бурого поморника — на острове Бёрд, который является частью британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Эти перелетные птицы, вероятно, принесли его с собой из Южной Америки, где птичий грипп широко распространен. Так, только в Чили и Перу из-за него сократилась популяция морских птиц на 500 тыс., а морских львов — на 20 тыс. особей.

По оценкам специалистов, нынешняя вспышка высокоинфекционного варианта H5N1, начавшаяся в 2021 году, привела к исчезновению миллионов диких птиц. Исследователи уже давно обеспокоены его потенциальным воздействием на дикую природу Антарктики, поскольку многие виды не встречаются больше нигде в мире. На новость об обнаружении H5N1 на континенте они отреагировали: «Это катастрофа».

Специалисты Британской антарктической службы (BAS) взяли мазки у птиц, сейчас они изучаются.

Остров Бёрд считается одним из густонаселенных птицами мест дикой природы, где обитают многие виды пернатых, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. На нем также гнездятся 50 тыс. пар пингвинов и размножаются 65 тыс. пар морских котиков. Остров расположен недалеко от северо-западной оконечности Южной Георгии.