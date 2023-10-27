Владельцы iPhone 15 пожаловались на трещины на заднем стекле смартфона

Накануне в Сети появилась информация о том, что с ростом числа пользователей, приобретающих iPhone 15, стали появляться жалобы на ещё один неизвестный ранее дефект устройства.

Многие владельцы смартфона сообщают о том, что задняя стеклянная крышка их iPhone 15 начала трескаться спустя короткое время использования.

Некоторые пользователи даже утверждают, что стекло трескается без каких-либо видимых причин, например, без ударов или падений.

На волне растущего недовольства Apple официально ответила на эти претензии. Представители компании подтвердили, что задняя крышка iPhone 15 действительно изготовлена из стекла, что может делать её более уязвимой для трещин.