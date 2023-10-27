Xiaomi представила 85-дюймовый MiniLED-телевизор на Hyper OS

Компания Xiaomi сделала настоящий прорыв в мире телевизоров, представив свою новую модель — Xiaomi TV S Pro 85.

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Этот гигантский 85-дюймовый MiniLED-телевизор не только поражает своими размерами, но и работает на новейшей операционной системе Hyper OS.

Телевизор обладает впечатляющими характеристиками: 1440p разрешение для подсветки, пиковая яркость в 2400 нит, а также поддержка 4K разрешения и частоты обновления экрана 144 Гц.

Всё это обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение, делая просмотр контента настоящим удовольствием.

Внутри телевизора находится четырёхядерный процессор A73, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища для приложений и контента. Система Hyper OS, на которой работает телевизор, обещает значительное улучшение производительности, ускорение работы приложений на 25% и увеличение скорости перемотки на 31%.

Телевизор также оборудован 30-ваттной аудиосистемой, а для тех, кто ищет ещё более мощный звук, компания предлагает акустическую систему Xiaomi TV Speaker 5.1.4.