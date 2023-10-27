У Курильских островов поймали редкую тропическую рыбу с ирокезом

У берегов курильского острова Кунашир поймали индо-тихоокеанского парусника, который обитает в тропиках. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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Уникальная рыба с плавником, который напоминает ирокез на спине, была поймана в трех километрах севернее протоки озера Ильинское на Кунашире. По словам исследователей, это второй зафиксированный случай, когда этого обитателя тропических морей выявили в российских водах. Напомним, что первый был зафиксирован в заливе Петра Великого в начале XX века.

Индо-тихоокеанский парусник является хищной морской рыбой из семейства марлиновых. Она считается самой быстроплавающей в мире и вырастает в длину до 3,5 метра, при этом способна развивать скорость до 100 км/ч. Масса взрослой особи составляет примерно 100 килограммов.