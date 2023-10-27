Популярный стереотип о владельцах iPhone опровергли

Пользователи смартфонов Apple реже покупают новые устройства, чем владельцы Android-девайсов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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К такому выводу пришли аналитики агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Оказалось, что 61 процент пользователей iPhone владеют устройствами больше двух лет по сравнению с 43 процентами пользователями Android. Также среди пользователей смартфонов Apple больше потребителей, которые владеют смартфонами три года и более — 29 процентов против 21 процент у Android.

По словам журналистов медиа, исследование опровергло популярный стереотип о владельцах iPhone. «Согласно распространенному мнению, владельцы iPhone богаче и более ориентированы на технологии и дизайн, в то время как пользователи Android, как правило, более экономны», — отметили авторы.

Журналисты медиа объяснили высокую привязанность пользователей к старым iPhone тем, что Apple выпускает обновления для устройств в течение 4-5 лет после их выпуска. В то же время, экосистема Android гораздо чаще пополняется смартфонами, тогда как Apple выпускает новые устройства раз в год.