Ученые предложили новый способ дробления льда

Обычно на морские экосистемы негативно влияет сгорающее топливо и шумы от судов. Особенно это проявляется на ледовых маршрутах. Ученые предложили снижать эту нагрузку, имитировать природные явления, — донные мини-бомбы. Об этом рассказал кандидат географических наук Петр Люшвин на международной конференции «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования. Климат-2023».

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При прокладке ледовых судовых маршрутов опираются на морские атласы и карты погоды. Однако при разработке маршрутов можно, учитывая свойства метана и деятельность микроорганизмов, имитировать природное разрушение льда. В Восточной Арктике многолетний (тяжелый) лед в основном формируется в зоне подводного хребта Гаккеля, из недр которого при землетрясениях через разломы земной коры в водно-ледовую среду массово поступает метан. У нижней кромки льда он окисляется микроорганизмами. Часть тепла, выделяющаяся при окислении, превращает условно монолитный лед в пористый, что легче поддается торошению. В результате которого на поверхности льда оказываются темные продукты метанотрофии, что, уменьшая альбедо, способствуют таянию льда, образованию разводий. В разводьях мелкие продукты метанотрофии и сейсмогенно взмученный ил, замутняя воду, способствуют ее инсоляционному прогреву, превращению разводий в полыньи размерами в десятки — сотни километров, которые сохраняются в Арктике до наступления полярной ночи, а в полярных морях и Южном океане — до таяния льда.