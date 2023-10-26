Главное со встречи Путина и молодых ученых в космической отрасли

26 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными в космической отрасли. Мы собрали главное из их беседы.

Встреча прошла в подмосковном городе Королёв на территории Ракетно-космической корпорации «Энергия». Во время разговора с молодыми специалистами, Путин заявил, что решение России остаться в проекте МКС до 2028 года является временным.

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«Россия как одна из ведущих космических держав должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, обеспечения национальной безопасности. Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке технических характеристик нашей собственной, российской орбитальной станции», — добавил он.

Он также добавил, что первый модуль Российской орбитальной станции может выйти на орбиту в 2027 году.

«Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027 первый сегмент должен быть выведен на орбиту», — заявил Путин.

Кроме того, президент также удивился низким зарплатам работников космической сферы. Когда один из присутствующих указал на низкий заработок молодых учёных в России, Путин признал, что над этим вопросом «надо подумать».

«Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать», — признал он.

Помимо этого, во время встречи была поднята тема неудачного запуска космической станции «Луна-25». Президент отметил, что эта неудача его расстроила, однако «это тоже был опыт».

«Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают. <...> Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — рассказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что российская лунная программа будет продолжаться, несмотря на неудачу «Луны-25».

«Не планируем закрывать. Сложная сфера деятельности, всем обидно, я вас уверяю, но ничего, это же космонавтика, освоение космоса», — подчеркнул президент.

К этим словам присоединился гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, который также присутствовал на встрече. По его словам, будущие запуски российских лунных аппаратов могут перенести с 2026 на 2027 год. Кроме того, Борисов также рассказал о проблемах использования корабля «Союз» с космодрома Восточный.

«Вот, с коллегами проработаем, там проблема в системе спасения, она по-другому должна работать, чем с Байконура. Если мы найдём решение, это целесообразно», — рассказал он.

Помочь в преодолении подобных сложностей в отрасли, по мнению президента, может качественная подготовка кадров.

«Следует предусмотреть конкурентные решения, направленные на совершенствование всех уровней образования в космической сфере, в том числе с учетом появления принципиально новых профессий», — считает Путин.

Кроме того, президент поручил правительству разработать проект по будущему развитию космической сферы. Путин уточнил, что проект будет нацелен на формирование и улучшение отечественной индустрии космических сервисов и технологий.

«Считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект», — заявил он.