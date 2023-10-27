Путин потребовал радикально удешевить запуск космических аппаратов

Стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту должна быть радикально снижена, чтобы появилась возможность массового запуска спутников, включая малые аппараты. Об этом на совещании по вопросам развития космической отрасли заявил президент России Владимир Путин. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Вместе с гораздо более дешевыми запусками надо обеспечить доступ к процессу частных технологических компаний. Путин подчеркнул, что без выполнения этих условий невозможно добиться форсированного развития рынка космических услуг, и попросил учесть такие требования, в том числе в рамках работы по созданию ракетной техники.

Глава государства потребовал наладить конвейерную сборку космических аппаратов и поручил правительству максимально ускорить развитие производственных возможностей в этой сфере. Одним из важных факторов он назвал максимальное использование потенциала бизнеса, для чего нужно обеспечить ему доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре. Такое решение, уверен Путин, ускорит пусть от инновационных разработок к массовому продукту.

Отдельно он выделил необходимость делать крупные проекты в космической отрасли окупаемыми, то есть четко понимать, какие продукты будут востребованы у государственных и частных заказчиков не только в текущий момент, но и в перспективе.

В ходе совещания Путин также удивился уровню зарплат в космической отрасли. По словам президента, он посмотрел документы и осознал, что в региональном изменении на зарплата на соответствующих предприятиях ниже, чем в среднем по региону, а их сотрудники не попадают ни в одну из категорий по льготной ипотеке.