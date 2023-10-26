Космический проект получил название из-за оговорки Путина

Приехал в Кремль, бывшему руководителю Роскосмоса позвонил и говорю: «Слушай, Дим (Дмитрий Рогозин, экс-глава Роскосмоса. — NEWS.ru), извини, я оговорился, сказал «проект „Сфера“». Он говорит: «А есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Нет, мы уже все переписали». Я не успел доехать, а уже называется «Сфера», — пошутил Путин.