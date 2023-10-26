Путин рассказал, что лично выбирал место для космодрома Восточный

"Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США - прим. ТАСС) пуски идут - погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, - рассказал президент. - Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром".