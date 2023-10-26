Глава «Роскосмоса» доложил президенту о причинах аварии «Луны-25»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о причинах аварии с автоматической станцией «Луна-25». Об этом сообщает ТАСС.

Об докладе Борисова рассказал сам президент. Во время встречи Путина с молодыми учёными, одним из участников беседы был затронут вопрос излишней забюрокраченности космической сферы в России. В ответ на это президент рассказал о докладе Борисова по ситуации с автоматической станцией.

«Даже при современных избыточных требованиях все-таки такие сбои, как с "Луной-25”», — рассказал он.

Путин также отметил, что забюрокраченность и избыточное регулирование не спасают от таких инцидентов «Борисов уже доложил, что в принципе понятно, что там произошло.

<...> Видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», — подытожил он.