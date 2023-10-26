Путин: cфера космоса нуждается в разбюрокрачивании

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными на площадке РКК "Энергия" заявил что космическую отрасль следует избавить от избыточного регулирования, но не в ущерб безопасности.

© Российская Газета

Он напомнил, что власти не первый год ведут работу по разбюрокрачиванию различных сфер деятельности.

"И космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", - полагает президент.

Он отметил, что с момента создания отечественной космической отрасли многое изменилось.

"Конечно, нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня", - уверен глава государства.

"Это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, надежность космической системы в целом и аппаратов", - указа он.