Ученые обнаружили самую массивную из темных галактик
Международная группа астрономов из испанского Университета Ла-Лагуна обнаружила новую галактику Нубе, которая отличается крайне низкой яркостью и большой массой. Об этом сообщает Phys.org.
Примечательно, что открытие произошло случайно — исследователи анализировали данные, полученные с помощью проекта IAC Stripe 82 Legacy Project. Согласно оценкам, возраст Нубе составляет 10 миллиардов лет, при этом галактика отличается большой протяжённостью и массой — последняя оценивается в 390 миллионов солнечных масс. Это делает Нубе самоё массивной галактикой тёмного (ультрадиффузного) типа. Кроме того, её низкая яркость оказалась нетипичной даже для этой категории галактик — Нубе примерно в 10 раз тусклее обычных тёмных галактик с примерно равной массой.
Напомним, что ультрадиффузными называют галактики с крайне низкой плотностью, яркостью и размерами. Примечательно, что в таких галактиках почти столько же звёзд, что и в Млечном пути.
Ранее учёные обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана.