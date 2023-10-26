Ученые обнаружили самую массивную из темных галактик

Примечательно, что открытие произошло случайно — исследователи анализировали данные, полученные с помощью проекта IAC Stripe 82 Legacy Project. Согласно оценкам, возраст Нубе составляет 10 миллиардов лет, при этом галактика отличается большой протяжённостью и массой — последняя оценивается в 390 миллионов солнечных масс. Это делает Нубе самоё массивной галактикой тёмного (ультрадиффузного) типа. Кроме того, её низкая яркость оказалась нетипичной даже для этой категории галактик — Нубе примерно в 10 раз тусклее обычных тёмных галактик с примерно равной массой.