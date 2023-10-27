Samsung добавит OLED-экраны в дешевые смартфоны

Южнокорейская компания Samsung запланировала выпуск доступных смартфонов с OLED-экранами. Об этом сообщает издание The Elec.

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По информации источников, первым дешевым аппаратом с OLED-дисплеем окажется Galaxy A15. Телефон может получить экран с разрешением Full HD+. Также в устройство добавят процессоры MediaTek Helio G99 или Exynos 1430, тройную камеру, батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 25 ватт.

Релиз новой версии Galaxy A15 ожидается в начале 2024 года. Авторы издания отметили, что ранее Samsung не оснащала дешевые устройства OLED-дисплеями — как правило, они получали IPS-матрицы. OLED-экраны компания устанавливала в субфлагманы и флагманы. Так, матрицу Super AMOLED получил представленный в мае Galaxy A24.

По словам журналистов The Elec, таким образом корпорация намерена привлечь внимание к недорогим смартфонам. В материале говорится, что кроме OLED-дисплея дешевые устройства бренда будут выделяться защитой от влаги и пыли по стандарту IP68 и поддержкой обновлениями Android в течение четырех лет после выпуска.