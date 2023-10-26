В Берлине открылся первый в мире кибер-бордель

«Мы – будущее секса», - заявил Филипп Фуссенеггер, владелец Cybrothel. Его слова передает Interesting Engineering. Cybrothel - это первый «иммерсивный бордель», который находится в столице Берлине . Заведение предлагает широкий спектр услуг, включая комнату для виртуальной реальности.

VR позволяет клиенту наблюдать и переживать половой акт с обычной секс-куклой, которая «оживает» через очки виртуальной реальности. Такое удовольствие стоит 129 евро в час. Маттиас Сметана, соучредитель Cybrothel, заявил, что VR-порно очень популярно среди женщин и семейных пар, что удивительно. «Когда они надевает гарнитуру виртуальной реальности, они видят, что кукла двигается и разговаривает с ними. Это немного похоже на Siri», продолжает предприниматель.