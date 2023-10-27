«Яндекс» обновит главную страницу

«Яндекс» изменит свою главную страницу ya.ru. Компания намерена использовать её как канал для рассказа о своих сервисах. Цель — увеличить количество времени, которое пользователи проводят на странице. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Сейчас на главной странице «Яндекса» находится универсальная строка поиска и точки входа в сервисы компании.

В июне корпорация добавила на страницы поисковой выдачи виртуального помощника «Алису». В сентябре руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказал, что компания внедряет YandexGPT в свои продукты и планирует, чтобы в 2024 году половина клиентов использовала нейросети.

Кроме того, Масюк объявил, что главная страница «Яндекса» изменится.