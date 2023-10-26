Российские ученые нашли в Баренцевом море два новых типа микроорганизмов

В пресс-службе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"сообщили, что группа исследователей из института обнаружила два различных типа микроорганизмов в Баренцевом море, что вызвало интерес ученых и может изменить представление о морских микроорганизмах, пишет ТАСС.

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В пресс-службе отметили, что исследование проводилось в разных частях Баренцева моря, и оно выявило два типа прокариотических сообществ. Один тип микроорганизмов пришел с теплым течением из Атлантического океана, как это обычно бывает. Но второй тип, названный "баренцевоморским", оказался неожиданным открытием.