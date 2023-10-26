Xiaomi выпустит смартфон Redmi 13C c экраном 90 Гц и ценой ниже $100

Компания Xiaomi готовится представить новый бюджетный смартфон – Redmi 13C, который, как ожидается, будет стоить менее $100.

Анонс новинки запланирован на ноябрь 2023 года. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, синем и зелёном.

Redmi 13C получит 6,71-дюймовый HD+ экран с максимальной яркостью 500 нит и частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio G96 и операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Предусмотрено три варианта конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

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Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, что обещает высокое качество фото и видео.