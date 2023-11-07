Как астрономы считают возраст звезд
Мы довольно многое знаем о звездах. Спустя столетия наблюдений за ночным небом в телескоп как профессиональные астрономы, так и любители могут распознать ключевые характеристики звезды — например, массу и композицию. Но что насчет возраста светила? Портал Science News рассказывает, как ученые вычисляют возраст небесных тел.
По сути, единственная звезда, чей возраст астрономы знают наверняка — это наше Солнце. Остальные расчеты целиком отталкиваются от этой постоянной. Даже хорошо изученные звезды порой удивляют ученых. Когда красный супергигант Бетельгейзе потускнел, астрономы не могли сказать, в чем дело: в смене фазы звезды или приближающемся взрыве сверхновой. Солнце тоже подкинуло сюрприз, когда ученые обнаружили, что оно ведет себя не так, как другие звезды среднего возраста: оно не такое магнетически активное, как прочие светила со схожими показателями.
Мы достаточно хорошо представляем, как рождаются звезды, как они живут и умирают. Каждая звезда постепенно сжигает свой запас топлива (водород), прежде чем взорваться и исторгнуть газы в открытый космос. Иными словами, звезды проходят через разные этапы жизни — но здесь начинаются сложности. Дело в том, что время наступления этих этапов разнится в зависимости от массы.
Именно поэтому в начале XX века астрономы Эйнар Герцшпрунг и Генри Норрис Рассел одновременно вывели новый научный метод. Они предложили составлять сравнительные графики температуры и яркости звезд. Паттерны на этих диаграммах должны показывать, на каком этапе жизни находятся анализируемые звезды. И этот способ работает: сегодня ученые пользуются диаграммами Герцшпрунга-Норриса для расчета возраста звездных скоплений. Правда, данный метод применим только к скоплениям звезд — не одиночным звездам. Поэтому его нельзя назвать очень точным.
В 1970-х астрофизики заметили любопытный тренд: звезды в более молодых кластерах вращаются быстрее, чем в старых. Открытие натолкнуло ученого Эндрю Скуманича на формулу: он предположил, что возраст звезды равен скорости вращения в отрицательной степени. Формула Скуманича десятилетиями считалась самым подходящим методом для расчета возраста одиночных звезд, однако свежие научные данные опровергли теорию. На самом деле, некоторые звезды не начинают вращаться медленнее по мере старения.