Как астрономы считают возраст звезд

Мы довольно многое знаем о звездах. Спустя столетия наблюдений за ночным небом в телескоп как профессиональные астрономы, так и любители могут распознать ключевые характеристики звезды — например, массу и композицию. Но что насчет возраста светила? Портал Science News рассказывает, как ученые вычисляют возраст небесных тел.

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По сути, единственная звезда, чей возраст астрономы знают наверняка — это наше Солнце. Остальные расчеты целиком отталкиваются от этой постоянной. Даже хорошо изученные звезды порой удивляют ученых. Когда красный супергигант Бетельгейзе потускнел, астрономы не могли сказать, в чем дело: в смене фазы звезды или приближающемся взрыве сверхновой. Солнце тоже подкинуло сюрприз, когда ученые обнаружили, что оно ведет себя не так, как другие звезды среднего возраста: оно не такое магнетически активное, как прочие светила со схожими показателями.

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Мы достаточно хорошо представляем, как рождаются звезды, как они живут и умирают. Каждая звезда постепенно сжигает свой запас топлива (водород), прежде чем взорваться и исторгнуть газы в открытый космос. Иными словами, звезды проходят через разные этапы жизни — но здесь начинаются сложности. Дело в том, что время наступления этих этапов разнится в зависимости от массы.

Именно поэтому в начале XX века астрономы Эйнар Герцшпрунг и Генри Норрис Рассел одновременно вывели новый научный метод. Они предложили составлять сравнительные графики температуры и яркости звезд. Паттерны на этих диаграммах должны показывать, на каком этапе жизни находятся анализируемые звезды. И этот способ работает: сегодня ученые пользуются диаграммами Герцшпрунга-Норриса для расчета возраста звездных скоплений. Правда, данный метод применим только к скоплениям звезд — не одиночным звездам. Поэтому его нельзя назвать очень точным.