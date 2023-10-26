Телескоп Уэбба зафиксировал рождение элементов, необходимых для жизни

Международная группа ученых при помощи космического телескопа Уэбба и нескольких других космических и наземных телескопов зафиксировала исключительно яркий гамма-всплеск, получивший обозначение GRB 230307A. В ходе наблюдений ученым удалось зафиксировать рождение химических элементов.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, отчет о работе можно найти на сайте Европейского космического агентства. Ученые установили, что яркий гамма-всплеск GRB 230307A стал результатом слияния нейтронных звезд. А произошедший из-за этого взрыв создал несколько химических элементов.

В частности, при помощи инструментов космического телескопа Уэбба ученым удалось обнаружить химический элемент теллур, образовавшийся сразу после взрыва. Ученые считают, что и другие элементы, близкие к теллуру в таблице Менделеева, такие как йод, должны присутствовать среди материала, выброшенного килоновой.

Отметим, что йод считается элементом, необходимым для жизни. Он повсеместно распространен на Земле. Подавляющее большинство живых организмов без этого элемента обойтись не могут. Что касается теллура, то это химический элемент, слегка токсичный редкий полуметалл, который называют электронным аналогом кислорода, cелена и серы.

"Прошло чуть более 150 лет с тех пор, как Дмитрий Менделеев создал периодическую таблицу элементов, и теперь мы, наконец, благодаря телескопу Уэбба можем начать заполнять последние пробелы в понимании того, где и как все эти элементы создаются", - говорит ведущий автор исследования Эндрю Леван из Университета Радбауд в Нидерландах.