Маск видит в YouTube и LinkedIn будущих конкурентов соцсети X

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск в будущем намерен конкурировать с соцсетями YouTube и LinkedIn. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, Маск и генеральный директор X Линда Яккарино обратили внимание "на эти два сайта" на прошедшем в четверг общем совещании сотрудников соцсети, которое подводило итоги года с момента приобретения Маском компании Twitter. Ее руководство также заявило о намерении создать новостную службу под названием XWire, которая будет конкурировать с новостным сервисом PR Newswire компании Cision, утверждает собеседник агентства.

Bloomberg отмечает, что Маск и Яккарино не поделились с командой конкретными идеями насчет того, как будут выглядеть продукты, предназначенные для конкуренции с YouTube и LinkedIn.

Согласно служебной записке, разосланной сотрудникам X, руководство компании считает, что она "теперь готова к росту", а в платформу "всего за 12 месяцев будут внедрены инновации на десятилетие вперед".

Маск 26 октября заявил о появлении в соцсети X функции аудио- и видеозвонков. Ранее он сообщал, что она станет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, включая продукцию фирмы Apple.