Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro

Компания Xiaomi презентовала первые в мире смартфоны оснащенные процессором Snapdragon 8 Gen 3. Ими стали новые флагманы компании - Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Snapdragon 8 Gen 3 - самый мощный на сегодняшний день мобильный процессор, который компания Qualcomm впервые показала за 2 дня до мероприятия Xiaomi. Это первый процессор Qualcomm, который разработан с акцентом на скорость работы с генеративными нейросетевыми алгоритмами на основе искусственного интеллекта Процессор сможет взаимодействовать с ИИ-моделями более чем в 10 млрд параметров.

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Обе новинки выполнены в одинаковом дизайне, но Xiaomi 14 представлен в черном, белом, зеленом и розовом цветах, а вариант Pro доступен в трех, за исключением розового. По сравнению с Xiaomi 13 и 13 Pro изменений в дизайне новых смартфонов не так и много, квадратный блок камер с маркировкой Leica остался на месте, но стал более массивным. В результате сотрудничества с Leica аппараты получили новые светосильные объективы Summilux с диафрагмой f/1,6 и f/1,4. Они также оснащены многослойным покрытием ALD со сверхнизкой отражательной способностью (0,15%).

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В состав блока тыльных камеры каждой из версий Xiaomi 14, помимо основной камеры с большой матрицей размером 1/1,31 дюйма, входит сверхширокоугольная на 50 мегапикселей и телеобъектив, также на 50 МП.

Диагонали экранов составляют у Xiaomi 14 - 6,36 дюйма, у 14 Pro - 6,73 дюйма. Дисплеи были разработаны совместно с компанией TCL Huaxing и отличаются сверхвысокой яркостью до 3000 нит. При этом они потребляют на 17% меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением. На презентации также отметили сверхтонкие рамки вокруг дисплея толщиной 1,61 и 1,71 мм у Xiaomi 14 1,8 и 2,08 мм у Xiaomi 14 Pro.

Смартфоны получили до 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Xiaomi 14 оснащен аккумулятором 4610 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт, а Xiaomi 14 Pro получил аккумулятор емкостью 4880 мАч с более быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт. Оба смартфона будут работать на новой операционной системе систему Xiaomi HyperOS, базирующейся на Android.

Оба смартфона имеют защиту от воды по стандарту IP68 (погружение до 1,5 метра до 30 минут).