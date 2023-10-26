Аномальный расплавленный слой обнаружен вокруг ядра Марса

Исследовательская команда миссии InSight составила подробную карту внутренней структуры Марса, попутно уточнив размер и состав его ядра. Кроме того, в рамках исследования были получены геофизические доказательства существования обогащенного расплавленного силикатного слоя, который расположен поверх металлический части ядра.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем можно прочитать на ресурсе Phys.org. Международная команда исследователей впервые обнаружила тонкий слой расплавленного силиката, который покрывает металлическое ядро Марса. По мнению авторов работы, этот феномен дает новое объяснение тому, почему Красная планета является безжизненной.

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Исследование базируется на анализе сейсмических данных, собранных аппаратом InSight. Ученые установили, что ядро Марса покрывает тонкий слой расплавленных породообразующих минералов. Он расположен между мантией и ядром. Дополнительные измерения показали, что само ядро оказалось плотнее и меньше, чем считалось до сих пор. По словам Ведрана Лекича, профессора геологии из Университета Мэриленда, обнаруженный расплавленный слой можно сравнить с одеялом.

"Это "одеяло" не только изолирует тепло, исходящее от активной зоны, и предотвращает ее охлаждение, но также концентрирует радиоактивные элементы, распад которых генерирует тепло, - объясняет Лекич. - Вероятно, поэтому ядро не может производить конвективные движения, которые могли бы создавать магнитное поле. Это объясняет, почему Марс в настоящее время не имеет активного магнитного поля вокруг себя".

Этим Марс заметно отличается от Земли, которая обладает мощным магнитным полем. Оно защищает нашу планету от негативного воздействия извне, в том числе смягчая силу солнечных ветров. В противном случае Земля давно утратила бы всю свою поверхностную воду. На Марсе такого мощного поля нет, как нет и поверхностной воды. По мнению ученых, это и делает Красную планету бесплодной. Словом, новое исследование говорит о том, что Марс и Земля имеют разные пути эволюции.

"Тепловое покрытие металлического ядра Марса расплавленным слоем у основания мантии означает, что для генерации магнитного поля, зарегистрированного в марсианской коре в течение первых 500-800 миллионов лет ее эволюции, были необходимы внешние источники, - говорит ведущий автор работы Анри Самюэль из Французского национального центра научных исследований. - Такими источниками могли быть энергетические удары или движение ядра, вызванное гравитационным взаимодействием с древними спутниками, которые с тех пор исчезли".