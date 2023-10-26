Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM

Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых симок среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 годов.

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Более 98 процентов абонентов с eSIM используют ее как основную. В среднем за месяц пользователь стандартной сим-карты разговаривает на 15 процентов больше, чем россиянин с eSIM.

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Абоненты, использующие eSIM, за минувший год стали гораздо активнее в интернете. Если в 2022 году потребление ими мобильного трафика почти не отличалось от показателей клиентов с обычной «симкой», то теперь первая группа расходует интернет на 17 процентов больше второй. А в роуминге пользователи цифровой сим-карты не только потребляют интернет-трафика в 1,7 раза больше других абонентов, но и на разговоры тратят на 61 процент больше времени.

Россияне с обычной сим-картой тратят больше гигабайтов, чем пользователи eSIM на видео и музыку. Во всех остальных категориях гораздо активнее абоненты с цифровой сим-картой: на соцсети они тратят на 26 процентов больше трафика, на мессенджеры — на 20 процентов, а на просмотр веб-страниц — на шесть процентов. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.

«eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Ее популярность, которую мы наблюдаем, легко объяснить: eSIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию, например, один используется для работы, второй для личной жизни. Это особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную симку. Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами», — отмечает директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

По данным МегаФона, мужская аудитория цифровых сим-карт превышает женскую в 2,4 раза, а по объему потребляемого трафика — почти вдвое. При этом наибольшей популярностью eSIM пользуются у миллениалов, составляющих 52 процента от всех владельцев таких симок. В то же время зумеры (17-25 лет) занимают второе место по аудитории с 25 процентов и первое по объему потребляемого контента с eSIM (40 процентов от всего трафика против 39,5 процента у миллениалов). Абоненты 35-45 лет составляют сегодня около 19 процентов аудитории, а пользователи старше 45 лет — три процента.