Что такое и как работает врачебная тайна

Что такое врачебная тайна
Когда вы переступаете порог поликлиники или больницы, вся информация, которую вы даете сотрудникам учреждения, становится врачебной тайной. И для вашего здоровья важно понимать, что означает этот термин.
Что такое врачебная тайна
По сути, врачебная тайна — это запрет на разглашение информации о здоровье человека. Она распространяется как на конкретного врача, так и на медицинское учреждение в целом. Правовые определения врачебной тайны закреплены в законе «Об основах охраны здоровья».
Под понятие врачебной тайны подпадает практически вся информация, которую пациент разглашает в медучреждении. К ней относится беседа с врачами и медработниками, диагнозы, назначенные меры диагностики, лечения и чувствительные факты из личной жизни человека. Например, принимал ли он наркотики или изменял партнеру в браке.
Кто обязан хранить врачебную тайну
Любой, кто получил доступ к врачебной тайне из-за своих профессиональных полномочий, обязан сохранять информацию в секрете. Врачи, медсестры, санитары, чиновники, должностные лица, административный персонал учреждения — не важно. Медик может раскрыть врачебную тайну, например, для научной работы, только с согласия пациента.
Однако запрет не распространяется на случайных свидетелей или, например, тех, кто сидит в очереди в поликлинике. Никто не накажет человека, если он случайно заметит на столе забытые результаты чьих-то анализов.
Когда врачебную тайну можно раскрыть
Хотя закон предписывает сохранность врачебной тайны, правовая норма содержит ряд исключений, которые позволяют разгласить конфиденциальную информацию. И речь не только о личном согласии пациента — есть и другие обстоятельства.
- Недееспособность пациента. Если врачебную тайну нужно раскрыть для лечения, то врачи могут раскрыть информацию близким родственникам больного.
- Неблагоприятный прогноз. На свое усмотрение врач может сообщить родственникам пациента о плохом диагнозе кроме тех случаев, когда больной прямо запретил рассказывать о нем.
- Риск распространения инфекции и отравлений. Если сокрытие врачебной тайны грозит дополнительными жертвами, врачи могут раскрыть информацию. Например, чтобы сообщить о потенциальной вспышке болезни в Роспотребнадзор и другие органы.
- Запрос правоохранительных органов или суда. Если пациент находится под следствием или судом, то соответствующие инстанции могут запросить информацию, составляющую врачебную тайну. Но сотрудники органов, в свою очередь, тоже станут носителями тайны.
- Принудительное лечение наркотической зависимости.
- Пациент — потенциальная жертва преступления. Под этим подразумеваются люди, пострадавшие от ножевых или огнестрельных ранений.
- Медицинская экспертиза для воинской службы.
- Контроль качества медицинских услуг.
- Расследование травм на производстве и профессиональных заболеваний.
- Пациент — несовершеннолетний человек.