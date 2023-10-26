В США создана камера с рекордным разрешением
Американские физики создали первую в мире цифровую камеру с разрешением 400 тыс. пикселей, которая позволяет наблюдать за фотонами и может применяться астрономами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Камера была создана группой ученых под руководством научного сотрудника Национального института стандартов и технологий США (NIST) Адама Маккогана на основе сверхпроводящих фотодетекторов.
Сверхпроводящие пиксели особой формы в процессе работы фиксируют момент, когда сквозь них проходит фотон, и передают эти данные на компьютер. Благодаря этому появилась возможность избежать помех и задействовать минимальное число электродов.
«Область визуализации не содержит вспомогательных схем, а архитектура масштабируема, что открывает путь для крупноформатных сверхпроводниковых камер с эффективностью обнаружения, близкой к единице, в широком диапазоне электромагнитного спектра», - отмечается в статье.
С помощью инновационной камеры можно получить идеально четкие изображения в очень широком диапазоне частот, начиная с ультрафиолета и заканчивая инфракрасными волнами.
Ранее учеными из Университета штата Пенсильвания было разработано стекло LionGlass. Оно уникально тем, что способно выдерживать 10-кратные в сравнении с обычным стеклом нагрузки. Кроме того, его производят с пониженным уровнем выбросов углекислого газа.