В США создана камера с рекордным разрешением

Американские физики создали первую в мире цифровую камеру с разрешением 400 тыс. пикселей, которая позволяет наблюдать за фотонами и может применяться астрономами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

© 123rf.com

Камера была создана группой ученых под руководством научного сотрудника Национального института стандартов и технологий США (NIST) Адама Маккогана на основе сверхпроводящих фотодетекторов.

Сверхпроводящие пиксели особой формы в процессе работы фиксируют момент, когда сквозь них проходит фотон, и передают эти данные на компьютер. Благодаря этому появилась возможность избежать помех и задействовать минимальное число электродов.

«Область визуализации не содержит вспомогательных схем, а архитектура масштабируема, что открывает путь для крупноформатных сверхпроводниковых камер с эффективностью обнаружения, близкой к единице, в широком диапазоне электромагнитного спектра», - отмечается в статье.

С помощью инновационной камеры можно получить идеально четкие изображения в очень широком диапазоне частот, начиная с ультрафиолета и заканчивая инфракрасными волнами.