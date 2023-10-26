Пластик для упаковки пищевых продуктов может навредить печени

Исследователи из Наньчанского университета связали вещества в пластике для упаковки продуктов питания с повышенным риском развития заболеваний печени. Результаты исследования были опубликованы в Science Direct.

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Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) — это синтетические химикаты, которые обладают жироотталкивающими и водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает их широкое применение для производства упаковки пищевых продуктов, краски, пестицидов и даже косметики.

В своем исследовании ученые сосредоточились на оценке влияния PFAS на организм человека, в частности на здоровье печени. Выяснилось, что PFAS могут мигрировать из упаковочного материала и посуды с антипригарным покрытием на поверхность продуктов питания. Употребление таких веществ с пищей может привести к опасным заболеваниям печени.

Исследование показало, что PFAS провоцирует появление неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), состояния, которое может привести к циррозу — хроническому заболеванию, характеризующемуся заменой здоровых клеток и тканей печени фиброзными структурами. Орган постепенно видоизменяется и не может выполнять свои функции. Кроме того, ученые обнаружили связь PFAS с раком печени.