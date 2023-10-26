Новая физическая теория опровергла возможность путешествий во времени

Финские физики из Университета Тампере пришли к выводу, что путешествия во времени возможны лишь в фантастических произведениях. Они сделали это открытие в ходе изучения электромагнитных и других видов волн. Исследование опубликовано в научном журнале Optica.

Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985) © Universal Pictures

Скорость света остается универсальным ограничением для информации, перемещающейся в вакууме. Хотя материя может эффективно замедлять общее путешествие частицы, специальная теория относительности утверждает, что это фундаментальное свойство не может по-настоящему измениться.

В ходе расчетов физики рассматривали различные сценарии, в которых световая волна могла бы ускоряться при движении во времени и одном измерении пространства. Однако они пришли к выводу, что импульс волны остается постоянным.

«Мы показали, что с точки зрения волны с ее импульсом ничего не происходит. Другими словами, импульс волны сохраняется», — отметил первый автор исследования Матиас Койвурова.

Независимо от того, что представляет собой волна, будь то электромагнитное поле, рябь на пруду или вибрация по струне, в уравнении необходимо учитывать меры относительности и сохранения импульса, когда они набирают скорость, говорится в исследовании.