Представлено первое в мире кресло-фламинго

Стартап Movably представил для продажи свою новую разработку - офисное рабочее кресло Movably Pro, сидя на котором человек будет похож на фламинго. Об этом пишет Hi-Tech.

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Кресло имеет особую конструкцию и создано для того, чтобы человек меньше уставал при работе за компьютером. Сидушка состоит из двух половин, которые могут опускаться вниз на 180 градусов. Также пользователь может опустить ногу и поставить ее на специальную подставку спереди. Получится наполовину сидячее наполовину стоячее положение.

При этом разработчики уверяют, что в такой позе, похожей на позу птицы фламинго, кровь лучше циркулирует по телу. Эффект будет лучше, если тот, кто сидит в кресле, будет регулярно менять положение обеих ног. Также можно полностью опустить сидушку и стоять.

В Movably Pro отметили, что на их кресле можно сидеть часами напролет, не ощущая дискомфорта в ногах и спине. Это утверждение подтверждают исследования университета Ватерлоо (Канада).

Кресло полностью регулируется и подстраивается под человека. Также оно способно взаимодействовать со специальным приложением на телефоне и оповещать владельца о необходимости сменить позу. В Movably Pro могут сидеть люди весом до 125 кг и ростом от 157 до 193 см. Его стоимость начинается от 1499 долларов (140 000 рублей), доставку покупателям обещают начать весной 2024 года.

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