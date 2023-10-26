Силуанов рассказал о скорой сертификации двигателя ПД-8 для Superjet

Сертификация двигателя ПД-8 для Superjet должна состояться в ближайшее время, испытания двигателя завершаются. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
"Авиастроение - 175 млрд рублей. В первую очередь хотелось бы отметить необходимость создания новых двигателей для наших самолетов. Это ПД-8 для Superjet - мы завершаем уже испытания, в ближайшее время должна быть сертификация этого двигателя. Это ПД-14 для МС-21 и ПД-35 для широкофюзеляжного самолета", - сказал Силуанов.
Глава Минфина напомнил, что на развитие промышленности гражданского назначения предусмотрено 2,7 трлн рублей в трехлетнем периоде.
"Беспилотные авиационные системы - новый нацпроект. Более 60 млрд рублей учтены в бюджете. Задача в 2025 году - обеспечить более 40% всех беспилотных систем, произведенных в Российской Федерации", - отметил Силуанов.