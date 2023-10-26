Силуанов рассказал о скорой сертификации двигателя ПД-8 для Superjet

"Авиастроение - 175 млрд рублей. В первую очередь хотелось бы отметить необходимость создания новых двигателей для наших самолетов. Это ПД-8 для Superjet - мы завершаем уже испытания, в ближайшее время должна быть сертификация этого двигателя. Это ПД-14 для МС-21 и ПД-35 для широкофюзеляжного самолета", - сказал Силуанов.