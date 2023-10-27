ИИ принесет с собой 7 новых профессий

Стремительное развитие ИИ и генеративных моделей, таких как ChatGPT, революционизирует различные отрасли, создавая спрос на новые и разнообразные профессии. По мере того как ИИ все больше интегрируется в повседневную жизнь, появятся несколько интересных профессий.