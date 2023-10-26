Российские космонавты провели за бортом МКС более семи часов

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили выход в открытый космос. Они провели за бортом МКС более семи часов и успешно вернулись на станцию. Этот выход стал шестым в 2023 году.

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Космонавты отключили гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника на модуле «Наука», в том числе негерметичный контур, откуда 9 октября 2023 года произошла утечка теплоносителя. Они сфотографировали место утечки, чтобы специалисты на Земле смогли найти причину нарушения герметичности.

Кроме того, Кононенко и Чуб установили на модуле «Наука» малогабаритный радиолокатор для наблюдения Земли (эксперимент организован в интересах природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций) и запустили студенческий наноспутник, предоставленный МГТУ им. Баумана для отработки технологии развертывания солнечных парусов, сообщает «Роскосмос».