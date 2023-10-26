В соцсети X появились аудио- и видеозвонки

X, ранее известный как Twitter распространила функцию аудио- и видеозвонков. При открытии приложения пользователи замечают соответствующее уведомление, а в настройках приложения есть возможность включить или отключить эту функцию.

Пользователи могут выбрать, кому разрешить совершать аудио- и видеозвонки: тем, кто находится в их подписках, тем, на кого они подписаны, отдельным пользователям или всем сразу. Чтобы совершить звонок, пользователь открывает «директ» с другим пользователем, нажимает на значок телефона в правом верхнем углу экрана и выбирает между аудио- и видеозвонком.

Владелец X Илон Маск уже давно выражает желание превратить платформу в «приложение для всего». Недавно он упомянул, что функция аудио- и видеозвонков будет доступна на различных платформах, включая iOS, Android, Mac и PC, и не потребует номера телефона.