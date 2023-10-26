Археологи реконструировали внешность Ледяной девы инков

Современные технологии помогли ученым восстановить лицо самой знаменитой мумии Перу, также известной как Ледяная дева инков или Хуанита. Девочка-подросток была принесена своими соплеменниками в жертву около 500 лет назад.

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Хуанита погибла от тупой травмы головы (очевидно, нанесенной преднамеренно) между 1440 и 1480 годами. Ее тело несколько столетий пролежало на вулкане Ллуллайяко, на высоте 6,7 тысяч метров над уровнем моря, и было найдено только в 1995 году.

Благодаря низким температурам и дефициту кислорода тело хорошо сохранилось. Находка стала первым свидетельством того, что инки приносили в жертву женщин.

Реконструкция лица была проведена командой польских и перуанских ученых, также в работе принял участие шведский скульптор Оскар Нильссон. Эксперты провели сканирование тела, измерили череп и исследовали ДНК.

Портрет, на подготовку которого ушло около 400 часов, показал, что у Ледяной девы инков были темные волосы, широко расставленные темные глаза, подбородок с ямочкой. На момент смерти ей было 14-15 лет. Ее рост достигал 132 см, вес – около 35 кг. Когда мумию нашли, ее руки лежали на коленях, а голова была опущена. Тело завернули в гобелены, некогда яркие, но со временем выцветшие и почерневшие.

Археологи рассказали, что человеческие жертвоприношения были распространенной практикой у инков. В качестве жертв чаще всего выбирали детей или подростков. С помощью ритуальных церемоний племена надеялись задобрить богов, чтобы те избавили их от стихийных бедствий и голода, сообщает The Daily Mail.