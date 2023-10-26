Сбер открыл доступ к API чат-бота GigaChat для создания некоммерческих проектов

Сбер открыл всем пользователям доступ к API фирменной генеративной нейросети GigaChat, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Отмечается, что компании, предприниматели и разработчики смогут воспользоваться открытым доступом к программному интерфейсу GigaChat для решения некоммерческих задач, связанных с генерацией, обобщением и анализом тестовых данных.

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Для этого необходимо перейти по ссылке, авторизоваться по «Сбер ID», принять пользовательское соглашение и получить параметры подключения к сервису.

В компании уточнили, что в таком формате доступен 1 млн токенов в месяц, что в среднем позволяет обработать до 3,5 млн символов. Например, в романе «Война и мир» содержится около 3 млн символов.

Сервис упрощает и ускоряет работу с текстами, помогает писать статьи в заданном стиле и формате, быстро находить нужную информацию в больших документах, готовить аналитические отчеты.

В Сбере утверждают, что с помощью нейросетевой модели можно вывести на новый уровень развития голосовых и текстовых роботов.

Для бизнеса это еще возможность протестировать нейросетевую модель GigaChat до принятия решения о ее дальнейшем внедрении в свои бизнес-процессы.