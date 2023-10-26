На Плутоне обнаружили следы суперкриовулкана

Ученые предположили, что на Плутоне может находиться суперкриовулкан, который объясняет возникновение кратера Киладзе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале arXiv.

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Исследователи проанализировали данные, полученные аппаратом New Horizons, во время ее пролета мимо Плутона в 2015 году Кратер Киладзе диаметром 44 километра и его окрестности привлекли внимание астрономов из-за спектральных свойств, характерных для водного льда, которые контрастируют с химическим составом поверхности в регионе, состоящей преимущественно из метанового льда.

Водяной лед кратера демонстрирует спектральную характеристику, характерную для аммиачных соединений и аналогичную той, что наблюдается на двух других участках Плутона, где был обнаружен криовулканизм. Структура Киладзе имеет следы многочисленных обрушений и искаженную форму, что совместимо со сценарием кальдеры, образовавшейся в эпоху активного криовулканизма в последние несколько миллионов лет.