Исследование: iPhone меняют реже, чем смартфоны на Android

Аналитическое агентство CIRP поделилось результатами исследования, в котором изучался цикл обновления пользователями Android-смартфонов и iPhone. Выяснилось, что владельцы «яблочных» гаджетов реже меняют свой девайс на новый, чем это делают любители Android.

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Несмотря на то, что iPhone и Android занимают почти равную долю рынка США, существует заметная разница в том, как долго владельцы пользуются своими смартфонами. В частности, 61% пользователей iPhone обладали своим предыдущим смартфоном в течение двух и более лет. Тогда как только 43% пользователей Android продемонстрировали такой уровень приверженности.

Более того, 29% владельцев iPhone пользовались своим последним устройством три года и более, в то время как только 21% обладателей Android могли сказать то же самое. Удивительно, но всего 10% пользователей iPhone обновляют свои телефоны спустя год использования. Напротив, четверть владельцев Android (23%) обновили свой предыдущий телефон в течение года.