Исследование: iPhone меняют реже, чем смартфоны на Android

iPhone меняют реже, чем смартфоны на Android
Аналитическое агентство CIRP поделилось результатами исследования, в котором изучался цикл обновления пользователями Android-смартфонов и iPhone. Выяснилось, что владельцы «яблочных» гаджетов реже меняют свой девайс на новый, чем это делают любители Android.
Несмотря на то, что iPhone и Android занимают почти равную долю рынка США, существует заметная разница в том, как долго владельцы пользуются своими смартфонами. В частности, 61% пользователей iPhone обладали своим предыдущим смартфоном в течение двух и более лет. Тогда как только 43% пользователей Android продемонстрировали такой уровень приверженности.
Более того, 29% владельцев iPhone пользовались своим последним устройством три года и более, в то время как только 21% обладателей Android могли сказать то же самое. Удивительно, но всего 10% пользователей iPhone обновляют свои телефоны спустя год использования. Напротив, четверть владельцев Android (23%) обновили свой предыдущий телефон в течение года.
По данным CIRP, пользователей чаще побуждает задумываться об обновлении разнообразная экосистема Android, предлагающая множество новинок в течение года. В то же время Apple выпускает только флагманы, которые отличаются надежностью, а также получают обновления на протяжении долгого времени.