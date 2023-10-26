Составлен портрет любителей голосовых сообщений

40 процентов пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют более 100 голосовых в неделю, следует из пресс-релиза VK Мессенджера, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

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Аналитики изучили потрет аудитории аудиосообщений и выяснили, что с начала 2023 года этой функцией воспользовались 39 миллионов человек, отправив 13,2 миллиарда голосовых сообщений. Женщины используют их чаще, чем мужчины, — они отправляют 60 процентов таких сообщений. При этом самое длинное аудиосообщение записал мужчина: его длительность составила 356 минут.

55 процентов аудиосообщений отправляют молодые люди (18–24 лет), 20 процентов — подростки (14–17 лет), 18 процентов — пользователи в возрасте от 25 до 34 лет.

«В топ регионов по количеству отправленных аудиосообщений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Челябинская область», — сказано в сообщении.

Чаще всего голосовые отправляют со смартфонов с операционной системой Android — 56 процентов, больше всего аудиосообщений отправляют владельцы Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A51.