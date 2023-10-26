Назван самый критикуемый пользователями iPhone

Актуальный iPhone 15 Pro получил худшие отзывы пользователей в истории линейки флагманов Apple. Об этом сообщает издание BGR со ссылкой на отчет фирмы PerfectRec.

Специалисты выяснили, что высшую оценку в пять баллов iPhone 15 Pro поставили 73 процента пользователей — в опросе приняло участие 690 тысяч владельцев смартфонов. Для сравнения, 76 процентов пользователей поставили пять баллов смартфону iPhone 14 Pro.

Авторы также назвали самым высокооцененным Pro-смартфоном Apple iPhone 13 Pro, который получил 84 процента положительных отзывов. Журналисты BGR предположили, что пользователи раскритиковали актуальный флагман Apple из-за неполадок, вызывавших повышенный нагрев корпуса смартфона, и прочих проблем.

В отчете говорится, что стартовые модели серии были приняты потребителями лучше, чем iPhone 15 Pro. Так, iPhone 15 и 15 Plus получили 76 и 78 процентов пятибалльных оценок соответственно.

«Люди, которые заказывают iPhone в день запуска, могут иметь более высокие ожидания и легче разочаровываются, чем те, кто покупает его позже в этом году», — объяснили низкий рейтинг 15 Pro авторы исследования.