Новое открытие меняет представление о ядре Марса

Международная группа исследователей обнаружила наличие слоя расплавленного силиката, покрывающего металлическое ядро Марса, что дает новое представление о том, как Марс формировался, развивался и стал бесплодной планетой, которой он является сегодня. Статья опубликована в научном журнале Nature.

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Миссия NASA InSight на Марс помогла ученым составить карту внутренней структуры Марса, включая размер и состав его ядра, а также предоставила общие сведения о его бурном формировании.

Найдя этот слой, исследователи определили, что ядро Марса плотнее и меньше, чем считалось ранее. Этот вывод лучше согласуется с другими геофизическими данными.

Полученные данные подтверждают теорию, что Марс когда-то представлял собой расплавленный океан магмы, который позже кристаллизовался, образовав слой силикатного расплава, обогащенного железом и радиоактивными элементами, у основания марсианской мантии.

Соавтор статьи и профессор геологии из Университета штата Мэриленд в США Ведран Лекович сравнил расплавленный слой с «нагревательным одеялом», покрывающим центр красной планеты.