Эксперт рассказал о преимуществе связи 3G перед 4G и 5G

«Думаю, что в аварийном режиме могут остаться базовые станции 3G где-то на периферии, потому что это удобно. Для того чтобы в лесу была связь 5G, вышки нужно расставить в пределах километра друг от друга. Другое дело, что срок поддержки старых вышек уже выходит».