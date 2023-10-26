В будущих версиях Windows пропадет кнопка «Пуск»

Компания Microsoft рассматривает возможность кардинального изменения в дизайне будущих версий Windows, и на этот раз в центре внимания оказался искусственный интеллект.
В частности, речь идёт о новом ИИ-помощнике под названием Copilot, который, по словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, может заменить традиционную кнопку «Пуск».
Во время анонса нового процессора Snapdragon X Elite от Qualcomm Наделла обсудил будущее Windows и роль искусственного интеллекта в нём.
Copilot, который может работать как в самой операционной системе Windows, так и в различных приложениях, таких как Microsoft 365, становится центральным элементом этой стратегии. Наделла подчеркнул, что новое поколение ИИ-ПК уже создаётся, и что Copilot будет играть ключевую роль в этом процессе.
«Copilot похож на кнопку “Пуск”», — сказал Наделла. «Помощник становится оркестратором всех ваших приложений. Например, я просто обращаюсь к нему, выражаю своё намерение, и он либо направляет меня к приложению, либо привлекает приложение к Copilot, помогая мне учиться, искать информацию и создавать контент. Это полностью меняет привычки пользователя».