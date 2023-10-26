Совсем скоро компания Xiaomi официально представит свои новые флагманские смартфоны из серии Xiaomi 14.

Несмотря на то, что официальный анонс ещё не состоялся, устройства уже успели показать на видео благодаря утечке от Telegram-канала Equal Leaks.

В сеть попали два видеоролика, демонстрирующих смартфоны с разных сторон. Первое видео, хоть и не отличается высоким качеством, позволяет рассмотреть чёрный Xiaomi 14 со всех сторон.

Второе, более длинное видео, представляет розовую версию смартфона. Автор ролика не только показал внешний вид устройства, но и рассказал о его производительности.

Согласно проведённым бенчмаркам, новинка значительно превосходит по быстродействию прошлогодний Xiaomi 13 Pro. Это стало возможным благодаря использованию в аппаратной базе новой серии свежего флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Однако стоит отметить, что во время тестирования новое устройство разогрелось до 45 градусов.