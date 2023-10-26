Apple добавит активное шумоподавление в базовую версию AirPods

Apple готовит к выпуску четвёртое поколение своих беспроводных наушников AirPods, и впервые в этой линейке появится функция активного шумоподавления (ANC).

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Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2024 году. Кроме того, компания также планирует выпустить новую версию наушников AirPods Max.

Согласно информации от инсайдеров, в AirPods 4th gen будет две модели: одна с функцией ANC и поддержкой приложения «Найти» для зарядного футляра, а другая — более бюджетный вариант без этих функций.

Обе модели получат новый дизайн и порт USB-C вместо текущего Lightning, но, вероятно, без сменных силиконовых насадок, что может ограничить эффективность ANC.

Цены на новые модели, по предварительной информации, будут примерно такими же, как на AirPods 2 ($129) и AirPods 3 ($179).

С добавлением ANC, AirPods 4 станут более серьёзным конкурентом для AirPods Pro 2 ($249), хотя обновление последних тоже планируется, но нескоро.