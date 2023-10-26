Honor Magic 6 получит управление взглядом и Snapdragon 8 Gen

Компания Honor представила свой новый флагманский смартфон — Honor Magic 6.

© Ferra.ru

Устройство удивило своей уникальной фишкой — функцией управления взглядом. На конференции Snapdragon Summit 2023 CEO Honor Джодж Чао рассказал о новой технологии, которая позволяет взаимодействовать с устройством, просто направляя на него взгляд.

Технология получила название Magic Capsule. Она позволяет открывать приложения и выполнять другие действия, просто смотря на экран.

Например, демонстрационное видео показало, как женщина открывает приложение Uber, просто посмотрев на его иконку. Эта функция основана на «многомодальном взаимодействии на основе отслеживания взгляда».

Кроме этого, Honor Magic 6 будет оснащён виртуальным помощником, который использует ИИ от Qualcomm. Пользователи смогут просить его выполнять различные задачи, такие как подбор видео на устройстве по определенным критериям.

Однако стоит отметить, что реальную эффективность технологии Magic Capsule ещё только предстоит проверить. Возможно, для надёжной работы функции потребуется сочетание взгляда с другими жестами.