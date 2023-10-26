Смартфон Realme GT 5 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 выпустят за пределами Китая

Realme официально подтвердила, что в ближайшее время выпустит флагманский смартфон Realme GT 5 Pro, оснащённый чипом Snapdragon 8 Gen 3.

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Причём изначально речь шла лишь о китайском релизе, который должен состояться в ноябре или декабре 2023 года. Теперь же бренд выпустил тизер, подтверждающий скорый выход новинки и на мировой рынок.

Realme GT 5 Pro обещает стать настоящим прорывом в линейке устройств компании. Согласно утечкам, смартфон получит OLED-панель от BOE с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, а также будет работать на базе Android 14 с оболочкой Realme UI 5. Для безопасности предусмотрен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Особенностью задней панели устройства станет круглый модуль камеры, в который войдут 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX966 с поддержкой OIS, ультраширокоугольный объектив IMX851 и телеобъектив IMX890 с 3-кратным оптическим зумом.

Топовая модификация Realme GT 5 Pro получит 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Аккумулятор ёмкостью 5400 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Также устройство оснащено системой жидкостного охлаждения площадью 10 000 мм, металлической средней рамой и корпусом с защитой от воды и пыли, а задняя панель выполнена из веганской кожи.